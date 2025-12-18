La Città delle Persone: “Servono risorse per piazzale degli Scali a Porta a Mare”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sull’ordine del giorno presentato da La città delle persone per chiedere risorse certe finalizzate alla riqualificazione di piazzale degli Scali a Porta a Mare.
Con un ordine del giorno collegato al Bilancio di previsione, La città delle Persone ha chiesto impegni concreti e risorse certe per la riqualificazione di piazzale degli Scali, nel quartiere popolare di Porta a Mare a Pisa.
L’area presenta gravi criticità, tra cui manto stradale dissestato, assenza di attraversamenti sicuri, segnaletica carente, parcheggi abusivi e spazi verdi in stato di abbandono. A sottolinearlo sono i consiglieri comunali Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, firmatari del documento.
«L’ordine del giorno impegna l’amministrazione a intervenire già dal 2026 con il riordino degli stalli, il rifacimento delle pavimentazioni e la riqualificazione dei giardini, inserendo le opere nel programma triennale dei lavori pubblici – spiegano –. Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza quotidiana di pedoni, ciclisti e residenti, non di opere secondarie. Porta a Mare merita la stessa attenzione riservata ad altre zone della città».
«Il bilancio è il vero banco di prova: senza risorse stanziate, le promesse restano sulla carta – concludono –. Attendiamo inoltre da luglio la calendarizzazione del sopralluogo della Commissione urbanistica, alla presenza dell'assessore, dei dirigenti e di Pisamo, già formalmente richiesto».