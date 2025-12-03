Commercio: il 13 e il 20 dicembre parcheggi gratuiti in piazza Santa Caterina

Written by admin• 1:01 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Assessore Pesciatini: “Gesto concreto per sostenere la nostra rete commerciale”

PISA – Per favorire gli acquisti nel periodo che precede il Natale e sostenere la rete commerciale cittadina, il Comune di Pisa ha disposto la gratuità degli stalli blu presenti in Piazza Santa Caterina per le intere giornate di sabato 13 e sabato 20 dicembre.

“Invitiamo i cittadini a fare i loro acquisti natalizi nei negozi della nostra rete commerciale, presenti in città e sul territorio – dichiara l’assessore al commercio Paolo Pesciatini. Per favorire l’accoglienza in questo periodo particolare dell’anno, abbiamo previsto la gratuità del parcheggio nell’area di Santa Caterina nei giorni 13 e 20 dicembre. Si tratta di un gesto concreto per sostenere il commercio locale e rendere più agevole l’accesso alle attività del centro“.

