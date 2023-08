Ecco come fare per seguire la squadra a Genova

Scritto da admin• 12:05 pm• Pisa SC

PISA – La Società U.C. Sampdoria informa che è già attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Sampdoria-Pisa, in programma allo Stadio “Ferraris” venerdì 25 agosto (ore 20.30) e valida per la 2° giornata del Campionato Serie BKT.

Come da determinazione n° 42/2023 dell’ONMS i residenti nella Regione Toscana potranno acquistare solo ed esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione (Tessera del Tifoso) della Società Pisa Sporting Club.

I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19 di giovedì 24 agosto

– Online sul sito ticketone.it

– Presso tutte le rivendite Ticketone abilitate

Prezzo del biglietto, relativo al Settore Ospiti, 20 euro

La società U.C. Sampdoria informa inoltre che l’uscita consigliata per raggiungere il parcheggio riservato agli ospiti denominato “Piastra Genova Est” è quella di Genova Est

Per qualsiasi ulteriore informazione potete visitare il link sottostante

https://www.sampdoria.it/ticket-office/serie-b-2023-2024-sampdoria-pisa/

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 23, 2023