Ebenezer Akinsanmiro: “Avremmo potuto anche vincere, la vittoria dell’Udinese non è meritata”

Written by admin• 6:52 am• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Pisa – Udinese scende in sala stampa Ebenezer Akinsanmiro che analizza la seconda sconfitta consecutiva dei nerazzurri per mano dei friulani.

di Antonio Tognoli

Il centrocampista di proprietà dell’Inter fa una breve analisi della partita: “Sono contento per la prestazione, ma non sicuramente per il risultato. Nelle prossime partite speriamo di raccogliere punti. Avremmo potuto vincere la partita, la vittoria dell’Udinese non è meritata, con le occasioni che abbiamo avuto non solo avremmo potuto pareggiare, ma anche vincere”.

Il centrocampista fa un passo indietro precisando : “Non è la mia prima esperienza in Serie A. Ho già giocato uno spezzone di partita in Inter-Lecce. Adesso sto bene sono in crescita, sto crescendo, il gruppo non mi fa sentire di essere nuovo in questa squadra. Mi sto trovando molto bene. Spero di avere ancora la possibilità di giocare e mi fa piacere essere responsabilizzato da parte del mister e dello staff“.

Last modified: Settembre 15, 2025