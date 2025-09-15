Written by admin• 8:11 am• Pisa SC

PISA – Come ogni gara dei nerazzurri arriva puntuale il commento in rima del nostro poeta Sandro Cartei sulla sfida tra il Pisa e l’Udinese alla Cetilar Arena.

CUORE E SUDORE NON POSSONO BASTARE, L’ASTICELLA DOBBIAMO ALZARE

In questo campionato, al Pisa serviranno tante imprese

Oggi, alla Cetilar Arena, arriva l’Udinese

Subito in avvio, Sava commette uno svarione

Ma Maister, fallisce una grande occasione

Esiste nel calcio una regola non scritta: gol sbagliato, gol preso

Poco dopo i friulani vanno in vantaggio, il torto è stato subito reso

Bravo è svelto a mettere in rete un pallone vagante

Per il Pisa, non è una partenza incoraggiante

Moreo “cicca” la probabile palla del pareggio

Alla fine di una ripartenza e di un bel fraseggio

Nel secondo tempo i ragazzi giocano con cuore e sudore

Ma l’attacco è sterile, servirebbe un vero stoccatore

L’atteggiamento è quello giusto, ma la serie A è tosta

Dovremmo abituarci, a prendere qualche batosta

Cuore e sudore non possono bastare

Diamo tempo al tempo, ma l’asticella, dobbiamo alzare

Last modified: Settembre 15, 2025