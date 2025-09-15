Written by Settembre 15, 2025 8:11 am Pisa SC

“Cuore e sudore non possono bastare. L’asticella dobbiamo alzare”

PISA – Come ogni gara dei nerazzurri arriva puntuale il commento in rima del nostro poeta Sandro Cartei sulla sfida tra il Pisa e l’Udinese alla Cetilar Arena.

CUORE E SUDORE NON POSSONO BASTARE, L’ASTICELLA DOBBIAMO ALZARE

In questo campionato, al Pisa serviranno tante imprese
Oggi, alla Cetilar Arena, arriva l’Udinese
Subito in avvio, Sava commette uno svarione
Ma Maister, fallisce una grande occasione

Esiste nel calcio una regola non scritta: gol sbagliato, gol preso
Poco dopo i friulani vanno in vantaggio, il torto è stato subito reso
Bravo è svelto a mettere in rete un pallone vagante
Per il Pisa, non è una partenza incoraggiante

Moreo “cicca” la probabile palla del pareggio
Alla fine di una ripartenza e di un bel fraseggio
Nel secondo tempo i ragazzi giocano con cuore e sudore
Ma l’attacco è sterile, servirebbe un vero stoccatore

L’atteggiamento è quello giusto, ma la serie A è tosta
Dovremmo abituarci, a prendere qualche batosta
Cuore e sudore non possono bastare
Diamo tempo al tempo, ma l’asticella, dobbiamo alzare

