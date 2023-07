È tutto pronto per la terza edizione di Arpa d’Estate

Scritto da admin• 5:09 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Tutto è pronto per la terza edizione di Arpa D’Estate organizzato dalla Fondazione Arpa presso Il Giardino Scotto di Pisa che aprirà i suoi cancelli il 19 luglio dalle ore 21 (inizio spettacolo ore 21.30, e non il 14 luglio come precedentemente annunciato, per motivi tecnici) per una serata che promette di essere indimenticabile.

A partire dalle ore 21 il pubblico potrà degustare i prodotti dell’Antica Norcineria Bellandi ed i vini della prestigiosa cantina Usiglian del Vescovo. Sponsor della serata Nolcar – Truck Italia Group.



Lo spettacolo inizierà alle 21.30 e sarà condotto dal direttore artistico di Arpa, Renato Raimo.

Tra i big della canzone italiana che si esibiranno saranno presenti Paolo Vallesi, la cantante l Ilaria Della Bidia, accompagnata dal pianista Attilio Di Giovanni, Federica Marinari e altri grandi talenti. Il pubblico avrà anche l’opportunità di ascoltare l’omaggio a Puccini con il direttore d’orchestra Pietro Consoloni, che condurrà un Ensamble di 13 elementi, fiati e archi. Ci saranno le performance di Manu Ley e di giovani talenti come il cantautore Mattia Donati e la band AB29.

La serata includerà poi un momento dedicato alla memoria di Franco Mosca, con la consegna del premio che porta il nome del fondatore. “Arpa D’Estate è più di un semplice concerto: è un’occasione per sostenere la ricerca e la formazione in ambito medico e fare qualcosa di buono per tutti noi” ha dichiarato il professor Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto ai progetti della Fondazione Arpa, che sostiene iniziative e progetti nazionali ed internazionali che costituiscono il cuore dell’impegno della onlus.

Last modified: Luglio 15, 2023