Mercato. Barberis e Arena in arrivo. La Lucchese ci prova con Gucher

PISA – Il nuovo Pisa prende forma. E se a breve si completerà la casella del Ds con l’arrivo di Stefano Stefanelli, dal Cesena, già due nomi importanti sembrano prossimi a vestire la maglia nerazzurra. A breve è attesa L’ufficialità.

di Antonio Tognoli

Il primo è un grande ex, Andrea Barberis, che dopo aver perso la finale play off a Latina qualche stagione fa, proprio con il Pisa, avrebbe l’opportunità di tornare nella squadra che lo ha fatto notare la calcio che conta. Ultima stagione a Monza, era svincolato. Giovanni Corrado ha trattato personalmente il giocatore. Nelle prossime ore potrebbe già essere annunciato.

Se Andrea Barberis può essere considerato un buon cavallo di ritorno, specialista nelle promozioni in serie A con Crotone e Monza, la società nerazzurra ha effettuato anche un altro colpo in prospettiva, acquisendo il cartellino di uno dei talenti più ambiti in serie B, Alessandro Arena, che secondo Gianluca Di Marzio avrebbe firmato un quadriennale. Il Pisa avrebbe versato 400 mila euro per rilevarlo dal Gubbio che quest’anno ha raggiunto i play-off con Piero Braglia in panchina, eliminando nei preliminari il Pontedera.

Un ex nerazzurro invece potrebbe tornare in Toscana e precisamente Robert Gucher nell’ultima stagione in forza al Pordenone. Nelle ultime ore è stata la Lucchese del nuovo Ds Alessandro Frara (amico e compagno di Gucher ai tempi del Frosinone) a provarci con il centrocampista austriaco, che è stato uno degli artefici della promozione in serie B del Pisa, nella stagione culminata con la finale al Nereo Rocco di Trieste.

