POMARANCE – Trauma a seguito di un tuffo in acqua: è successo sabato pomeriggio 15 luglio ad un ragazzo di 25 anni di Volterra presso il Masso delle Fanciulle, che si trova in un tratto balneabile del fiume Cecina, che scorre in una rigogliosa valle tra il Comune di Pomarance e quello di Volterra.

È stato attivato il Pegaso 2, viste le difficoltà del luogo. Il ragazzo è stato trasportato con codice di gravità minore presso l’ospedale di Grosseto.

Last modified: Luglio 16, 2023