Droga, alcol e guida in stato di ebbrezza:

Written by admin• 4:14 pm• Cronaca, Pisa

PISA – La scorsa settimana, i Carabinieri della provincia di Pisa hanno intensificato le operazioni contro l’uso di droghe e il possesso illegale di armi.

A Pisa, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre a San Giuliano Terme un uomo di 44 anni è stato fermato con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito, pari a tre volte il valore massimo.

A San Miniato, un altro individuo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, e due persone per guida senza patente.

A Volterra, i carabinieri hanno denunciato un 50enne e un 26enne per il possesso ingiustificato di coltelli di lunghezza superiore ai 20 cm. Sempre a Volterra, un 32enne è stato segnalato per aver rifiutato di sottoporsi al test tossicologico, dopo essere stato trovato in possesso di 1,60 grammi di hashish.

A Fauglia, sono stati denunciati due cittadini per reati legati a stupefacenti.

Last modified: Gennaio 29, 2025