Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco): “L’ingresso della scuola materna a Pugnano necessita di interventi urgenti”

PUGNANO – La Consigliera comunale civica Elisabetta Mazzarri ha formalmente segnalato all’Assessora Fabiana Coli una situazione critica riguardante l’ingresso della scuola materna di Pugnano, evidenziata anche attraverso alcune foto.

“L’accesso all’istituto si presenta in condizioni inadatte, con fango e buche che, soprattutto in caso di pioggia, rendono il passaggio difficoltoso e insicuro per i bambini piccoli e i loro genitori che quotidianamente utilizzano quell’area. Una problematica che richiede un intervento immediato per garantire sicurezza e decoro”, afferma Mazzarri – È inaccettabile che un luogo frequentato da bambini così piccoli si trovi in queste condizioni. Ho richiesto all’Assessora Coli di intervenire con urgenza, proponendo l’utilizzo di materiali inerti per migliorare il fondo e rendere l’accesso più agevole e sicuro per tutti.”

“Sono necessari interventi anche nell’area adiacente alla scuola, attualmente adibita a parcheggio e sosta, dove le buche rappresentano un ulteriore ostacolo per le famiglie e un rischio per l’incolumità di coloro che lo utilizzano ovvero bambini ,genitori e dipendenti scolastici”, spiega Mazzarri.

“Confido nella sensibilità dell’Assessora Coli verso questo tema e auspico che la questione venga trattata con priorità. In caso di mancata azione, sarò costretta a presentare un’interrogazione formale in Consiglio comunale. Io rinnovo il mio impegno a favore della comunità e invita tutte le famiglie coinvolte a far sentire la propria voce affinché l’Amministrazione intervenga al più presto per risolvere il problema”, conclude Mazzarri.

