Scritto da admin• 12:06 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Doppio Impegno per la Candidata Sindaco di San Giuliano Terme, Ilaria Boggi.

Sabato 4 Maggio, alle 18:30, presso l’Osteria “Lago Ponte d’oro” in via Turati, 66/a a Metato, Boggi parteciperà alla presentazione della lista civica “GIOVANI PER BOGGI”.

Domenica 5 Maggio, alle 18 in via Martin Luther King, 1 a San Giuliano Terme, verrà inaugurato il comitato elettorale di Ilaria Boggi.

Last modified: Maggio 3, 2024