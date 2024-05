Disponibile presso il Comune di San Giuliano i pass parcheggi Marina di Vecchiano

Scritto da admin• 12:15 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Disponibile sul sito del Comune di San Giuliano Terme il “pass Marina di Vecchiano 2024“. E’ possibile fare richiesta per i residenti del Comune di San Giuliano Terme e anche per quest’anno il costo dell’abbonamento, che vale per tutta la stagione, è rimasto inalterato a € 55,00.

Il parcheggio sarà a pagamento a partire dal prossimo 4 maggio. Le modalità per richiedere gli abbonamenti sono le stesse dello scorso anno, ovvero totalmente online. Soltanto per chi richiede l’abbonamento per la prima volta o lo rinnova per un auto diversa rispetto alla richiesta effettuata per il 2023, oltre al modulo debitamente compilato devono essere allegati:

-copia scansionata o fotografata del libretto di circolazione con ben visibile il numero di targa e l’attuale proprietario;

-copia di un documento;

-attestazione del versamento di € 55,00.

Per coloro che rinnovano l’abbonamento per la stessa vettura del 2023, sarà sufficiente presentare:

-il modulo debitamente compilato;

-la ricevuta di pagamento di euro 55,00.

Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 135566 intestato a “Comune di Vecchiano” oppure mediante bonifico al seguente IBAN: IT 04 V 01030 71200 000000960854

In entrambi i casi deve essere indicata come causale “PASS Marina di Vecchiano”. Consigliamo di conservare la ricevuta di pagamento.

Le domande potranno essere inviate soltanto per posta elettronica, all’indirizzo passmare@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Non saranno rilasciati tagliandi cartacei, i richiedenti riceveranno una email di accettazione della richiesta da parte del Comune entro 7 giorni dalla presentazione della documentazione corretta, sulla base dell’ordine di arrivo. I numeri di targa delle autovetture autorizzate saranno inviate al gestore del parcheggio per le verifiche elettroniche.

N.B. Si consiglia di conservare la ricevuta di pagamento e di esporla in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo in sosta, sino ad avvenuta conferma di attivazione dell’abbonamento da parte dell’Ufficio.

Sul sito istituzionale è reperibile il modulo per fare domanda, editabile direttamente da PC al seguente link https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/pass-marina-di-vecchiano-20243a-come-richiederlo/8622

Last modified: Maggio 3, 2024