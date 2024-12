Dopo il successo dei nerazzurri oggi tocca a Sassuolo e Spezia

Written by admin• 10:04 am• Pisa SC

PISA – Dopo il successo del Pisa sul Bari (2-0) sono cinque incontri di sabato 14 dicembre di cui quattro alle ore 15, mentre Sampdoria-Spezia si svolge alle 17.15 – per concludersi con altre quattro gare al pomeriggio di domenica 15 dicembre, tre delle quali alle ore 15, mentre Salernitana-Juve Stabia è in programma alle 17.15.

di Giovanni Manenti

Altro importante banco di prova, pertanto, per il Pisa reduce dalla vittoria di sabato scorso a Mantova, chiamato a verificare i progressi di un Bari che, dopo le due iniziali sconfitte, ha inanellato una serie positiva di ben 14 giornate tuttora in corso, ancorché la formazione di Renato Longo, priva dello squalificato Mantovani, abbia in tale periodo collezionato 5 sole vittorie a fronte di 9 pareggi, mentre i nerazzurri vogliono mantenere l’imbattibilità casalinga che ha sinora consentito loro di conquistare 18 punti (frutto di 5 vittorie e 3 pari), pur se i precedenti non sono granché incoraggianti, visto che nelle ultime cinque visite in terra toscana i biancorossi pugliesi hanno conquistato tre pareggi e due vittorie, l’ultima delle quali risalente a fine aprile 2023, un 2-1 deciso da un rigore di Antenucci allo scadere, mentre il pomeriggio del sabato si apre con la Capolista Sassuolo, imbattuta da 12 turni durante i quali ha raccolto 10 vittorie e due pareggi, che si reca sul campo di un Frosinone in netta ripresa dopo il cambio di allenatore con Leandro Greco a sostituire Vivarini, ancorché i ciociari debbano fare a meno dello squalificato Darboe, in un match che peraltro ha visto i padroni di casa imporsi solo nell’ultimo confronto andato in scena a metà settembre 2023 nella Massima Serie, dopo che nelle precedenti cinque occasioni gli ospiti avevano collezionato quattro vittorie ed un pari.

Due delle deluse della precedente giornata si trovano di fronte al “Dino Manuzzi”, dove il Cesena ospita il Cosenza con i bianconeri romagnoli decisi a riscattare la sconfitte di Bari, trovandosi peraltro di fronte un Cosenza che ha sinora dato il meglio di sé in trasferta, dove ha collezionato una sola sconfitta risalente a fine agosto a Mantova, con l’ultimo precedente fra le due squadre andato in scena il 4 giugno 2000 fra i Cadetti e concluso con un pirotecnico 3-3 dopo che gli ospiti conducevano 2-0 e 3-2, mentre a poche centinaia di chilometri di distanza va in scena un “Classico Derby emiliano” fra Reggiana e Modena, con i padroni di casa galvanizzati dall’impresa compiuta domenica scorsa a Cremona ed i “canarini” reduci da tre match nulli consecutivi che non hanno consentito loro di staccarsi dalla Zona Playout, tanto più che i precedenti con i granata sono tutt’altro che favorevoli.

Ultimo incontro di sabato alle ore 15, rappresenta già una fondamentale svolta per la stagione del SudTirol che, dopo aver incassato venerdì sconto la quinta sconfitta consecutiva – con tanto di esonero del tecnico Zaffaroni a favore di Fabrizio Castori – affronta il Mantova dovendo necessariamente invertire una rotta che l’ha portato all’ultimo posto della Graduatoria, sperando nella prosecuzione della tradizione che ha visto gli altoatesini aggiudicarsi le ultime due sfide (2-1 a novembre 2020 e 1-0 ad inizio marzo 2022) svoltesi in Serie C, mentre il programma del sabato si conclude con l’attesissimo derby ligure che oppone una Sampdoria in totale confusione, con Leonardo Semplici ad aver rilevato Sottil alla guida dei blucerchiati quale terzo tecnico stagionale, ad uno Spezia viceversa rivelazione di questo Girone di andata, con quasi il doppio dei punti raccolti rispetto ai padroni di casa, seppur gli “Aquilotti” di Mister D’Angelo non siano mai stati capaci di fare bottino pieno a “Marassi” nelle quattro occasioni in cui le due squadre si sono incontrate.

Chi è chiamata al pronto riscatto è la Cremonese, a cui il calendario offre l’opportunità di reagire all’inattesa sconfitta interna contro la Reggiana rendendo visita al fanalino di coda Cittadella, oltretutto unica formazione ancora a secco di successi fra le mura amiche, per un confronto divenuto negli ultimi anni un “Classico” del Torneo Cadetto ed i cui precedenti non depongono certo a favore dei veneti, che nelle ultime sei sfide al “Tombolato” hanno raccolto solo due pareggi, mentre la più recente affermazione dei grigiorossi risale a fine ottobre 2023, un 2-1 deciso da Vazquez nel recupero, così come assume una interessante rilevanza in ottica Playoff il “Derby del Sud” in scena al “Renzo Barbera” in cui il Palermo ospita il Catanzaro con le due squadre divise da un solo punto ed i giallorossi a vantare l’attuale terza miglior serie consecutiva dopo quelle di Bari e Sassuolo con 10 turni di imbattibilità – ancorché caratterizzati da due sole vittorie – oltre che a sperare di ripetere l’impresa di inizio dicembre scorso allorché si imposero grazie ai centri di Iemmello e Biasci.

Per concludere, a proposito di cambi di Allenatori, la terza panchina saltata in settimana riguarda il Brescia, con Pierpaolo Bisoli ad essere subentrato a Maran e chiamato subito a verificare la crescita di una Carrarese che, grazie ai 16 punti ottenuti nelle ultime 10 giornate, ha agganciato proprio le “Rondinelle” al decimo posto in Classifica con “vista Playoff” per un match che rappresenta un inedito fra le due compagini, mentre il sipario sul 17esimo turno cala con il terzo derby di giornata che oppone allo “Stadio Arechi” l’altalenante Salernitana di questo Girone di andata alla “matricola terribile” Juve Stabia, capace di stazionare nella Zona Playoff da inizio stagione, ancorché l’unico precedente tra i Cadetti abbia visto il successo dei padroni di casa, un 2-1 risalente ad inizio luglio 2020 in pieno periodo Covid, deciso da una rete di Cedric Gondo nel finale.

Programma 16esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 13 dicembre 2024

Pisa – Bari 2-0

Sabato 14 dicembre 2024, ore 15:

Cesena – Cosenza

Frosinone – Sassuolo

Reggiana – Modena

SudTirol – Mantova

Sampdoria – Spezia (ore 17:15)

Domenica 15 dicembre 2024, ore 15:

Brescia – Carrarese

Cittadella – Cremonese

Palermo – Catanzaro

Salernitana – Juve Stabia (ore 17:15)

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo, PISA punti 37; Spezia 33; Cremonese, Bari 24; Cesena 22, Juve Stabia 22; Palermo 21; Catanzaro 20; Brescia, Carrarese 19; Reggiana, Mantova 18; Modena, Sampdoria, Salernitana 17; Cosenza, Frosinone 16; SudTirol, Cittadella 13.

