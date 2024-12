Calcio a 5 serie C1. Il Cus Pisa batte la Vigor Fucecchio (3-2): è mini-fuga in vetta!

Written by admin• 10:29 am• Pisa, Sport

PISA– Il Cus Pisa Calcio a 5 sconfigge per 3-2 la Vigor Fucecchio e continua la sua corsa in vetta. Sono sette ora le vittorie consecutive per il team di coach Agosti.

Si parte con la premiazione di Luca Barbieri storico massaggiatore del Cus Pisa che raggiunge le 500 partite multidisciplinari. Primo tempo equilibrato, con tre occasioni per parte con altrettante parate degli estremi difensori. A rompere gli equilibri a favore del Cus è Bruna, si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio di corto muso. Nella ripresa il Cus vuole chiudere il match e Macri dopo uva spettacolare azione scambia con Bruna e raddoppia. Quando sembravano ko gli ospiti reagiscono e la Vigor riagguanta inaspettatamente il pari con Moscatelli e Catania. Ma la forza dei ragazzi di Agosti non è solo fisica, ma psicologica, e ad un minuto dalla fine magia di Camero F., che con una girata fulmina il portiere della Vigor e porta definitivamente in vantaggio i locali in un PalaGeodetica in festa. nel finale di partita tutti ad abbracciare Manuel Stara ingessato per un infortunio ad un piede. Prossimo match sarà contro Le Crete che scivola ala momento a meno quattro fermato dal Deportivo Chiesanuova.

LA NUOVA CLASSIFICA. Cus Pisa punti 31; Le Crete 27; San Giovanni 22; Alberino, Remole, Atl. Fucecchio 21; Dep Chiesanuova 19; Vigor Fucecchio 16; Vigor Fucecchio, Monsummano 15; La 10 Livorno 12; Città di Massa 11; Virtus Poggibonsi 4; Sporting Tau 3.

