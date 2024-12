Filippo Inzaghi: “Abbiamo vinto giocando in maniera perfetta”

Written by Antonio Tognoli• 1:23 am• Nuova Categoria, Pisa SC

PISA – Mister Filippo Inzaghi commenta nel dopo gara il netto successo della sua squadra contro il Bari alla Cetilar Arena.

“Ho una squadra fantastica ed un gruppo straordinario, abbiamo giocato una partita pressoché perfetta, dobbiamo continuare così. Certo migliorare una gara come oggi non è semplice. Oggi abbiamo ripetuto la gara di Mantova ma per tutti i 90’. La vittoria più bella è vedere la dirigenza e il mio presidente felici ed il pubblico e la gente che ci acclama. Stamani avevamo tutti le mani nei capelli perché non sapevamo chi avrebbe giocato, i giocatori si sono svegliati tutti con il virus, ma hanno dato grande disponibilità a me e allo staff. Mi auguro che la squadra ripeta queste partite. Siamo in crescendo. Lind sta migliorando tanto. Stamani aveva male ad un unghia e non riusciva neanche ad infilarsi le scarpe, ma anche lui si è messo a disposizione. Il Sassuolo è inutile guardarlo, è troppo forte, Morutan giocherà con la Primavera gli servirà ancora minutaggio nelle gambe. L’obiettivo è averlo a gennaio pronto”.

