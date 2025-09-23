Written by Settembre 23, 2025 9:57 am Pisa, Attualità

Domenica pulizia di Bocca di Serchio

HomePisa, AttualitàDomenica pulizia di Bocca di Serchio

PISA – Domenica 28 settembre avrà luogo la pulizia della foce del fiume Serchio organizzata dal WWF Alta Toscana nel contesto del progetto di citizen science Adopt Rivers and Lakes del WWF Italia per la salvaguardia dei nostri corsi d’acqua.

Il progetto promuove l’adozione simbolica di fiumi e laghi con l’obiettivo di avviare azioni di monitoraggio, pulizia e sensibilizzazione ambientale, non solo come interventi sporadici, ma come occasioni di impegno continuo nel tempo.

Attraverso questa giornata, chi partecipa potrà contribuire concretamente alla rimozione di rifiuti e alla tutela di un ecosistema fluviale fragile, promuovendo la consapevolezza della sua importanza ecologica.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Vecchiano e del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il punto di incontro è al parcheggio di Case di Marina alle ore 9.00. A tutti i partecipanti saranno forniti guanti e sacchi, il parcheggio sarà gratuito. Per informazioni scrivere a info@wwfaltatoscana.it.

Last modified: Settembre 23, 2025
Previous Story
Massimiliano Ghimenti: “Al fianco delle edicole e del giornalismo locale: senza di loro non c’è democrazia”
Next Story
Fine settembre di cinema d’autore ed eventi all’Arsenale di Pisa: ecco le anteprime della nuova stagione

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti