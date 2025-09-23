Domenica pulizia di Bocca di Serchio

Written by admin• 9:57 am• Pisa, Attualità

PISA – Domenica 28 settembre avrà luogo la pulizia della foce del fiume Serchio organizzata dal WWF Alta Toscana nel contesto del progetto di citizen science Adopt Rivers and Lakes del WWF Italia per la salvaguardia dei nostri corsi d’acqua.

Il progetto promuove l’adozione simbolica di fiumi e laghi con l’obiettivo di avviare azioni di monitoraggio, pulizia e sensibilizzazione ambientale, non solo come interventi sporadici, ma come occasioni di impegno continuo nel tempo.

Attraverso questa giornata, chi partecipa potrà contribuire concretamente alla rimozione di rifiuti e alla tutela di un ecosistema fluviale fragile, promuovendo la consapevolezza della sua importanza ecologica.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Vecchiano e del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il punto di incontro è al parcheggio di Case di Marina alle ore 9.00. A tutti i partecipanti saranno forniti guanti e sacchi, il parcheggio sarà gratuito. Per informazioni scrivere a info@wwfaltatoscana.it.

