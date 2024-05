Domenica 2 Giugno il Comune di Vecchiano celebra la Festa della Repubblica

Scritto da admin• 10:07 am• Vecchiano, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO – Il 2 giugno la Repubblica italiana compie 78 anni e il Comune di Vecchiano si appresta a celebrarla come da tradizione in piazza, con le conclusioni dell’iniziativa a cura del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

I Saluti Istituzionali saranno a cura del Sindaco Massimiliano Angori e del Presidente Anpi Pisa Bruno Possenti

“Domenica 2 giugno celebreremo questa importante ricorrenza, grazie alla consueta e fondamentale collaborazione della Filarmonica Senofonte Prato; e quest’anno l’evento sarà impreziosito anche dalla collaborazione con Attiesse Associazione Teatro Spettacolo”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “La Repubblica Italiana e l’impegno per la Pace, intervento a cura del professor Andrea Borrelli dell’Università di Pisa, sarà la relazione centrale di questa iniziativa, mettendo l’accento, in questo momento così particolare per la pace nel mondo, su uno dei capisaldi della nostra Costituzione, quello della promozione della buona convivenza tra popoli e genti”.

“Una riflessione corale, a più voci, con uno spazio dedicato alla riflessione anche delle più generazioni, grazie all’intervento in programma del Presidente della Consulta Giovani Studenti di Pisa, Giulio Birindelli”, aggiunge l’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.

La commemorazione si svolgerà domenica 2 giugno alle 21.30 in Piazza Garibaldi a Vecchiano. La serata sarà arricchita dall’esibizione della Filarmonica Senofonte Prato e dell’Attiesse Associazione Teatro Spettacolo. In caso di maltempo, la cerimonia avrà luogo nella Piazza Pier Paolo Pasolini.

