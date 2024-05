Al via la XXI edizione del Palio dei Rioni Vecchianese

Scritto da admin• 9:59 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Vecchiano

VECCHIANO – Ormai ci siamo sabato 25 Maggio alle ore 20.30 il via alla sfilata del XXI Palio dei Rioni Vecchianese 2024 in Largo Antonio Tabucchi. Come al solito questo appuntamento è molto sentito dalla cittadinanza vecchianese.

Durante la sfilata inaugurale ci sarà la giuria che voterà per assegnare il Contest Rione più bello e sarà composta da il sindaco Massimiliano Angori, Marco Verdigi influencer (@iltaccuinocurioso), Gianluca Ceragioli presidente pro loco di querceta (palio dei micci), Sergio Mantuano Generale della parte di Mezzogiorno (gioco del ponte) e Fabrizio Galli carrista del carnevale di Viareggio. La votazione sarà fatta alla fine della sfilata e rimarrà segreta e verrà svelata nella serata finale del 29 giugno nel corso della cena finale.



Dopo la sfilata verrà effettuato anche il sorteggio delle partite del torneo di calcio. La scorsa edizione del torneo è stata vinta dal rione ‘Vecchianello all’esterno’, mentre il “contest rione più bello” è stato vinto da San Frediano. Ecco le date del a torneo di calcio.

In serata verranno estratti gli accoppiamenti con l’orario degli incontri che si disputeranno come tutti gli anni presso il campo la Coronella a Nodica.

lunedì 3 e mercoledì 5 giugno 1 turno

lunedì 10 mercoledì 12 giugno 2 turno

lunedì 17 giugno 3 turno (due partite nella stessa sera)

domenica 23 giugno o finali.

Last modified: Maggio 25, 2024