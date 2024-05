Boggi sulla contestazione ai gazebo: solidarietà a FDI. A San Giuliano troppi turisti della democrazia

Scritto da admin• 11:26 am• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – “L’episodio di intolleranza avvenuto a San Giuliano ai danni di Fratelli d’Italia testimonia ancora una volta le difficoltà che ancora oggi abbiamo nel confrontarci quotidianamente e serenamente fra avversari e non nemici”.



“Solidarietà agli amici dì FdI, bravissimi a non cadere nella provocazione portata avanti da alcune persone di estrema sinistra che hanno offeso e inveito contro gli esponenti del partito di Giorgia Meloni che stavano pacificamente incontrando i cittadini presso il loro gazebo. Insulti volgari e violenti, pronunciati in nome di ideologie sconfitte dalla storia ma che ancora si arrogano il diritto di stabilire chi deve parlare e chi no. Come è accaduto sabato scorso al Ministro Bernini a Pisa, come nelle nostre zone accade troppo spesso. Grazie alle forze dell’ordine si è concluso questo triste è penoso episodio. Rimane il fatto che non è ammissibile che nel 2024 diventi per alcuni quasi normale impedire di esprimere un’idea diversa dalla propria e fra l’altro in piena campagna elettorale. Noi da tutto questo siamo ancora più caricati nell’andare avanti a illustrare con calma e serenità il nostro programma di cambiamento, di rispetto, dì libertà. Un atteggiamento che alcuni turisti della democrazia, come lì definiva Silvio Berlusconi, non possono capire”, dichiara la candidata a Sindaco di San Giuliano Terme Ilaria Boggi.

