Domato un incendio in una Cooperativa Agricola

MONTECATINI VAL DI CECINA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 01:30 di domenica 25 febbraio in località Casino di terra Strada Statale 68 nel Comune di Montecatini Val di Cecina per verifica allarme incendio inserito.



Presso una cooperativa Agricola il personale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato, che un locale adibito alla vendita era invaso dal fumo. All’interno un incendio ancora in corso stava interessando un frigorifero. La squadra utilizzando appositi dispositivi di protezione individuale che hanno consentito di entrare nel locale in sicurezza e utilizzando un estrattore di fumo, ha poi estinto le fiamme mettendo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

