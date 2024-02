La vicenda degli scontri davanti al Liceo Russoli entra in Consiglio Comunale

Scritto da admin• 9:25 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Della vicenda degli scontri davanti al Liceo Russoli se ne discuterà anche nel Consiglio Comunale lunedì 26 Febbraio (inizio dei lavori dalle 14,30).

Matteo Trapani (Pd) ha presentato un question time a cui risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Una mozione sarà presentata del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune).

Successivamente sarà la volta delle interpellanze come quella del consigliere Auletta su i lavori sul canale dei Naviicelli commisionati dalla Nato-NSPA – gli risponderà il Sindaco Michele Conti – o come quella del consigliere Luigi Sofina (Sinistra unita per Pisa), sull’inquinamnetio acustico del nostro aeroporto a cui gli risponderà l’assessora all’ambiente Giulia Gambini.

Prevista, come di consueto, la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale.

Last modified: Febbraio 25, 2024