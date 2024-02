Corteo “Insieme per la Pace” in centro città: striscioni contro Ziello, Ceccardi e il Questore

Scritto da admin• 11:15 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Centinaia di persone hanno dato vita a un corteo che ha preso il via nel pomeriggio di sabato 24 febbraio dal titolo “Insieme per la Pace” da via Rindi per poi raggiungere piazza XX Settembre, davanti a Palazzo Gambacorti.

Proprio davanti al Comune è stato esposto da parte dei ragazzi della Curva Nord uno striscione con scritto: “Ziello e Ceccardi, ignobili bugiardi. Pisa non è la vostra città”.

Subito dopo, sono stati intonati cori contro i due esponenti politici della Lega, che hanno recentemente confermato nei comunicati stampa il loro sostegno totale all’operato della Polizia. Non sono mancate le proteste contro il questore Sebastiano Salvo, con slogan accompagnato con uno strisciò: “Via il questore. Pisa non ti vuole”.

Last modified: Febbraio 24, 2024