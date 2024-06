Discussione in seconda commissione consiliare permanente sulla gestione sanitaria: bilancio e servizi in pericolo secondo l’opposizione

Scritto da admin• 1:41 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto di Dalia Ramalli e Maria Antonietta Sconamiglio, PD

“Il 19 giugno, la seconda commissione consiliare permanente ha discusso delle criticità di bilancio della Società della Salute zona Pisana, in previsione della variazione di bilancio al consiglio comunale del 20 giugno. Tutte le forze di opposizione hanno promosso questa discussione. La nuova Direttrice della SDS, dr.ssa Laddaga, ha confermato le preoccupazioni riguardo al mantenimento dei servizi delegati alla SDS, sottolineando il trasferimento diretto di risorse dai Comuni per attività sociosanitarie e assistenza sociale. La quota capitaria, rimasta a 28,68 euro dal 2018, è stata aumentata a 30 euro dal 1° gennaio 2024, per un incremento di 80.000 euro approvato nella variazione di bilancio, prosegue la nota. “Secondo il collegio dei revisori, un aumento di 5,32 euro pro-capite è necessario per mantenere i servizi, raggiungendo nel tempo 34,00 euro ad abitante. Le domande specifiche all’Assessore Bonanno hanno evidenziato insoddisfazione sul rifiuto di incrementare progressivamente la quota capitaria e ritirare unità di personale dalla SDS nonostante la carenza di organico segnalata. La discussione si è concentrata sulla salvaguardia dei servizi, a rischio senza un impegno chiaro dell’Amministrazione per efficientamento e riorganizzazione, come indicato dalla Direttrice Laddaga“, conclude il comunicato.

