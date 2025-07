Nel 2025 la sezione Canottaggio del Centro Universitario Sportivo Pisano celebra 40 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985.

Written by admin• 2:41 pm• Pisa, Sport



PISA- Un traguardo importante che coincide con un’altra ricorrenza storica: i 30 anni dal celebre “triplete” del 1995, quando, nelle acque del Ticino a Pavia, l’8 universitario, il 4 di coppia femminile e l’8 master conquistarono insieme la vittoria nella sfida tra atenei. Un’impresa senza precedenti che portò il nome di Pisa ai vertici del canottaggio universitario nazionale.

Per ricordare questi anni straordinari, alcuni protagonisti di quella stagione d’oro si sono ritrovati per una serata conviviale ai Cantieri del Serchio. Un’occasione per celebrare i tanti successi: oltre 18 titoli universitari internazionali, 3 vittorie nella classifica generale nazionale, davanti a giganti come il CUS Pavia (all’epoca centro federale), il CUS Milano e il CUS Bari.

Tra i momenti più memorabili, impossibile non citare il 1990, anno in cui per la prima volta un equipaggio pisano vinse un titolo assoluto. A firmare l’impresa furono Alessandra Di Lauro, Giuseppina Di Lauro, Daniela Ferrarini e Valentina Panni, portando il CUS Pisa sul podio nazionale e scrivendo una pagina indelebile nella storia sportiva cittadina.

Il cuore pulsante di questa lunga e gloriosa stagione è Paolo Palla, figura simbolo e anima della sezione canottaggio. Con la sua visione, è riuscito a costruire una squadra solida, coinvolgendo ex allievi della storica Canottieri Arno di Pisa prima come atleti, poi come allenatori. È proprio da questo legame forte con il territorio e la tradizione remiera pisana che è nata una delle realtà più vincenti del panorama universitario italiano.

Nel celebrare 40 anni di passione, impegno e risultati, la sezione Canottaggio del CUS Pisa guarda con orgoglio al passato e con entusiasmo al futuro, continuando a formare nuove generazioni di atleti e a trasmettere i valori autentici dello sport.

Luglio 11, 2025