Disagi possibili nei servizi di assistenza clienti il 31 Marzo a causa dello sciopero nazionale

PISA – Acque comunica che, a causa dello sciopero nazionale del settore telecomunicazioni, lunedì 31 marzo potrebbero verificarsi disagi significativi nell’accesso ai servizi di assistenza clienti tramite i numeri del call center aziendale: 800 983 389 per il pronto intervento, 800 982 982 e 050 316 56 56 per i servizi commerciali.

Si invita, pertanto, a contattare questi numeri solo in caso di reale necessità, rimandando le richieste non urgenti ai giorni successivi. Per segnalare guasti o perdite, è disponibile il servizio online – rapido e senza registrazione – accessibile alla pagina: my.acque.net/acque/landing-guasti.

