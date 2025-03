Giusi D’Urso chiude il “Marzo delle Donne” a San Giuliano Terme

Written by admin• 11:58 am• Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

La scrittrice presenterà giovedì 3 aprile alle ore 18 in sala Niccolini il suo ultimo romanzo “Se camminare fa troppo rumore”

SAN GIULIANO TERME – Si concluderà giovedì 3 aprile alle ore 18 presso la Sala Niccolini (Via G.B. Niccolini n.25, Edificio A, 2° piano) il ciclo di iniziative “Marzo delle Donne” promosso dal comune di San Giuliano Terme, con un evento letterario che vedrà protagonista la scrittrice Giusi D’Urso.

Durante l’incontro, moderato dal Professor Daniele Vaccari, l’autrice presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo intitolato “Se camminare fa troppo rumore“. Un’opera intensa che racconta la difficoltà di diventare adulti in una famiglia segnata dalla follia e dal modello patriarcale, sullo sfondo di una Pisa percepita come inospitale. All’evento interverranno anche l’assessora alla cultura Angela Pisano e la presidente del consiglio comunale Elisa Pistelli, oltre a Daniela Bertini dell’associazione culturale il Gabbiano che leggerà alcuni brani del romanzo.

“Questo ciclo di incontri rappresenta un momento importante per la nostra comunità,” dichiara Elisa Pistelli, presidente del consiglio comunale. “Come amministrazione abbiamo voluto creare uno spazio di riflessione che unisse cultura e tematiche sociali. La presenza di una scrittrice come Giusi D’Urso ci offre l’opportunità di esplorare, attraverso la letteratura, il valore delle voci femminili nella nostra società. Il suo romanzo affronta temi profondi come il disagio psichico e le storture di una società spesso indifferente di fronte al dramma esistenziale. Attraverso questo sguardo critico e coraggioso, l’autrice ci invita a riflettere su dinamiche familiari disfunzionali e modelli sociali opprimenti. Siamo orgogliosi di poter chiudere questa rassegna con un evento di tale spessore culturale e umano.“

Il “Marzo delle Donne” ha visto la realizzazione di tre appuntamenti che hanno saputo coniugare pari opportunità, cultura e istruzione, offrendo alla cittadinanza diverse occasioni di confronto e approfondimento. L’incontro con Giusi D’Urso costituisce la conclusione ideale di questo percorso, sottolineando l’importanza della narrazione come strumento di consapevolezza collettiva.

Marzo 27, 2025