Disabilità, età evolutiva e intelligenza artificiale i temi del sesto Festival della Robotica a Tirrenia

Written by Redazione• 6:41 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Si terrà dal 15 al 17 maggio il sesto Festival della Robotica, che quest’anno avrà luogo al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Il tema di questa edizione sarà il rapporto tra robotica, intelligenza artificiale e disabilità in età evolutiva, con l’obiettivo di creare un momento d’incontro, sperimentazione e riflessione in cui le tecnologie emergenti diventino strumenti supporto e gioco per bambini e ragazzi con differenti abilità motorie, cognitive e sensoriali. Dal 2026, come stabilito alla conclusione dell’edizione 2025, il Festival della Robotica è intitolato alla memoria del professor Franco Mosca.

L’elemento centrale sarà la dimensione inclusiva volta a valorizzare le capacità dei bambini e a stimolare la collaborazione tra comunità scientifica, clinica e sociale. Accanto alle attività ludiche, il programma includerà laboratori dedicati alle scolaresche, progettati per affrontare il tema della disabilità, soprattutto attraverso le tecnologie, e per promuovere la formazione e l’educazione all’inclusione, offrendo agli studenti esperienze pratiche che uniscono tecnologia, consapevolezza sociale e partecipazione attiva.

Sarà inoltre allestita un’area espositiva che ospiterà aziende, università e associazioni, offrendo uno spazio di confronto sulle soluzioni tecnologiche più innovative in ambito educativo, riabilitativo e assistivo. Durante l’esposizione sarà possibile provare dispositivi, assistere a dimostrazioni e dialogare direttamente con aziende e gruppi di ricerca universitari impegnati nello sviluppo di tecnologie avanzate per l’inclusione e il supporto alla disabilità. Come nelle altre edizioni, sono previste tavole rotonde, dibattiti, presentazioni sui temi emergenti riguardanti l’utilizzo di dispositivi ad alto contenuto tecnologico nella vita quotidiana, nel gioco, nello sport e nella didattica.

L’evento è organizzato da Fondazione Tech Care con il Comune di Pisa, l’IRCCS Fondazione Stella Maris, l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna, grazie anche al supporto di numerosi centri clinici e di ricerca nazionali e di associazioni dedicate alla disabilità. Si avvale del sostegno di Regione Toscana, Fondazione Pisa e Fondazione ARPA. Negli anni ha ricevuto anche quello del Consiglio regionale della Toscana.

Il programma ufficiale del Festival sarà svelato nelle prossime settimane e sarà disponibile sul sito ufficiale www.roboticafestival.it.

Last modified: Aprile 13, 2026