Una conferenza sulla popolazione per analizzare dati e scenari futuri

Written by Redazione• 4:27 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un’occasione di approfondimento sui cambiamenti demografici del territorio pisano. È in programma venerdì 17 aprile alle ore 17.30, nella sede dell’associazione in via Gori 17 a Pisa, la “Conferenza sulla popolazione pisana”, promossa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Amici di Pisa.

L’incontro sarà dedicato all’analisi degli ultimi dati demografici, con l’obiettivo di comprendere l’evoluzione della popolazione locale: quanti sono oggi i residenti, come sono cambiati nel tempo e quali scenari si prospettano per il futuro.

Particolare attenzione sarà rivolta ai comuni limitrofi, alla componente straniera, ai flussi di pendolarismo e ad altre dinamiche che caratterizzano il territorio. Un focus specifico sarà inoltre dedicato al tema dell’“inverno demografico”, con una riflessione sulle principali sfide e sulle possibili strategie per affrontarle.

A condurre la conferenza sarà Simone Lo Monaco, consigliere dell’associazione, che guiderà il pubblico in un’analisi approfondita e accessibile dei dati e delle tendenze in atto.

Last modified: Aprile 13, 2026