Incendio in un’abitazione: alcune persone evacuate, ma nessun ferito

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PONTEDERA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa, Distaccamento di Cascina e Volontari di Pontedera sono intervenute alle ore 18:41 di lunedì 13 aprile in Piazza Donna Paola Piaggio nel Comune di Pontedera per incendio in un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato la camera da letto di un appartamento posto al secondo piano. Il personale dei VVF con appositi dispositivi di protezione individuale è riuscito ad entrare ed ha estinto l’incendio scongiurando che si propagasse anche ad altri locali.

L’appartamento è stato reso inagibile. I residenti degli altri appartamenti sono stati evacuati, ma fortunatamente non si registra nessun ferito. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 anche le FF.OO.

Last modified: Aprile 13, 2026