Declassamento Galilei: interrogazione a Salvini e Piantedosi

Written by admin• 4:22 pm• Pisa, Politica

PISA – Preoccupazione per il declassamento dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa a seguito della revisione della categoria Icao (acronimo inglese dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile). La senatrice pisana Ylenia Zambito ha presentato, insieme ai colleghi del gruppo Pd Dario Parrini e Silvio Franceschelli, un’interrogazione parlamentare al ministro Matteo Salvini, titolare delle infrastrutture e dei trasporti e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Come appreso da fonti di informazione e da fonti sindacali abbiamo ricevuto la notizia di un declassamento di categoria da 8 a 7 – afferma la parlamentare del Partito democratico -, in ragione della riduzione di 16 unità dei Vigili del fuoco che, attualmente, assicurano il servizio di sicurezza antincendio per il traffico aereo presso il distaccamento aeroportuale, con il conseguente rischio che si generino preoccupanti ripercussioni sulla sicurezza e sull’operatività dell’aeroporto pisano, dal quale transitano oltre 5,5 milioni di passeggeri all’anno”.

“Anche la Cisl Pisa ha confermato – spiega – che tale riduzione di personale comporterà una situazione di gravissima difficoltà nell’assicurare il sistema di soccorso tecnico urgente nel comando pisano dei vigili. In sostanza, nel caso in cui il Comandante attuasse la configurazione di personale conseguente al declassamento, per le caratteristiche del dispositivo di soccorso presso il distaccamento aeroportuale, sarebbe di fatto impossibile garantire i tempi di intervento previsti dalle norme Icao, la messa in sicurezza o la chiusura dell’Aeroporto di Pisa. Nel caso in cui il Comandante decidesse, invece, di lasciare l’attuale configurazione del personale presso l’aeroporto, garantendo la sicurezza dello scalo, si troverebbe con 16 unità in meno in servizio nelle sedi della provincia e non sarebbe in grado di garantire l’apertura dei distaccamenti territoriali”.



“In più – precisa -, non appare chiaro se la direttiva sul declassamento della categoria sia stata concertata tra i Ministeri per i riflessi e i profili di rispettiva competenza e comunque risulta pervenuta senza preavviso e senza essere concertata a livello locale con il Dirigente e neppure informando le organizzazioni sindacali, alle quali spettava contrattualmente l’informazione”.

“La sicurezza aeroportuale è fondamentale per garantire tutti i soggetti che vi operano, dalle compagnie aeree alle diverse figure professionali, fino ai passeggeri e appare alquanto inopportuno ridurre ulteriormente il personale dei Vigili del Fuoco in servizio dopo le riduzioni già operate negli scorsi anni. Per questo si chiede di sapere se i ministri competenti Salvini e Piantedosi abbiano concordato la revisione della categoria Icao del Galilei e del conseguente declassamento e se intendano chiarire quali siano le motivazioni sottostanti tale decisione”.

“Inoltre chiedo ai Ministri quali iniziative intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la sicurezza nell’aeroporto di Pisa per i passeggeri e tutti i soggetti che vi operano, dalle compagnie aeree alle diverse figure professionali, e di scongiurare la riduzione del personale dei Vigili del Fuoco che assicurano il servizio di sicurezza antincendio per il traffico aereo presso il distaccamento aeroportuale di Pisa”.

Last modified: Marzo 27, 2025