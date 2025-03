Chiusura al Traffico del Lungomare di Marina di Pisa: nuove disposizioni

Written by admin• 4:31 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – A partire da domenica 30 marzo, il lungomare di Marina di Pisa sarà chiuso al traffico veicolare nei giorni di domenica e durante le festività, comprese quelle infrasettimanali, dalle ore 14 alle ore 20. Il provvedimento rimarrà in vigore fino all’8 giugno prossimo.

L’ordinanza della Polizia Municipale prevede le seguenti misure specifiche per le strade interessate: via Padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna lato mare, via Repubblica Pisana, piazza Baleari (braccetto lato nord) nel tratto tra via Minorca e via della Repubblica Pisana, piazza Baleari (braccetto lato nord) nel tratto tra via Maiorca e via Tullio Crosio, via Tullio Crosio (dal braccetto lato nord di piazza Baleari fino a piazza Viviani), e via Tullio Crosio (dal piazza Viviani fino a strada fondo chiuso).

Le disposizioni specifiche includono:

Doppio senso di circolazione sulle strade laterali che si connettono al Lungomare di Marina di Pisa.

Divieto di circolazione e divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione coatta in caso di violazione;

Durante l’orario di chiusura, è consentito il transito dei velocipedi e dei veicoli assimilati (come monopattini) sulla pista ciclabile, a condizione che procedano “a passo d’uomo”;

È consentito il transito e la sosta dei ciclomotori e motocicli nell’area di immissione (braccetto) sud di piazza Baleari;

