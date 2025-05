Piazza Toniolo pronta ad accogliere il mercato di via San Martino: soddisfazione da Anva

Written by admin• 6:59 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA- «Non possiamo che esprimere soddisfazione per la conclusione positiva del percorso che porterà allo spostamento del mercato da via San Martino a piazza Toniolo». Così il presidente di Anva Pisa Mirco Sbrolli e il coordinatore Gabriele Lo Cicero commentano il sopralluogo avvenuto questa mattina nella nuova area che accoglierà gli operatori del mercato.

All’incontro hanno preso parte i consiglieri della Terza Commissione consiliare, l’assessore al commercio Paolo Pesciatini e i tecnici comunali, che hanno confermato l’idoneità della nuova collocazione.

«Si trattava dell’unica soluzione possibile per salvare un mercato ormai in agonia – spiegano Sbrolli e Lo Cicero – con appena 9 banchi attivi sui 29 concessi. Da anni chiedevamo questo spostamento, inizialmente anche controcorrente. Oggi possiamo dire di aver centrato un obiettivo importante: mantenere il mercato all’interno del quartiere e, più in generale, dentro le mura, a servizio dei residenti, ma con una nuova visibilità e una collocazione più attrattiva grazie alla posizione strategica di piazza Toniolo».

I rappresentanti di Anva hanno inoltre ringraziato l’assessore Pesciatini, i dirigenti e i tecnici del Suap per il lavoro condiviso svolto nel corso della lunga fase di concertazione con le associazioni di categoria.

Lo stesso percorso, concludono Sbrolli e Lo Cicero, è in fase avanzata anche per il mercato di Pisanova, anch’esso oggetto di una futura ricollocazione necessaria per garantirne la sopravvivenza.

Last modified: Maggio 28, 2025