Decima edizione per Eliopoli Summer a Calambrone

Written by admin• 1:24 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Torna il tradizionale appuntamento con la rassegna estiva ‘Eliopoli Summer’, il cartellone di eventi che si svolgono a Calambrone che è giunto alla sua decima edizione. La rassegna caratterizza i mesi estivi sul litorale pisano, con musica, spettacoli dal vivo e talk, da fine giugno ai primi giorni di settembre.

La Fondazione Pisa ospita la conferenza stampa di presentazione del cartellone degli eventi, a cui partecipano Maurizio Sbrana, membro del cda della Fondazione e sono presenti Marco Bonciolini, presidente dell’Associazione Eliopoli, Alessandro Sabadini, direttore artistico della rassegna, Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa, Massimo Marini, giornalista e conduttore dei ‘Venerdì da Star’ e Stefania Rossi, responsabile settore Kids & Comedy.

“Il programma dell’edizione 2025 è ricco di appuntamenti, per un pubblico ampio, la rassegna Eliopoli conferma la sua importanza nell’offrire intrattenimento e divertimento nelle serate estive sul nostro litorale – dice Maurizio Sbrana, membro del Cda della Fondazione Pisa – ricordo che la Fondazione Pisa sostiene la rassegna sin dall’edizione 2018 e che dallo scorso anno a ‘Eliopoli’ è stato riconosciuto un contributo triennale, in modo da assicurare una continuità nella programmazione”.

Eliopoli Summer 2025 è giunta alla sua decima edizione. Nata nell’estate del 2016 come parte integrante e sostanziale del progetto di Rigenerazione Urbana delle

ex colonie marine di Calambrone piano piano è diventata oggi un appuntamento riconosciuto e riconoscibile nell’ambito dell’estate della costa tirrenica della Toscana e punto di riferimento del litorale pisano all’interno di Marenia. Grazie all’ ideazione del progetto complessivo da parte di New Times srl in Eliopoli shop center piazza Antonio Madonna, e in virtù delle collaborazioni artistiche, fattuali e anche di sostegno economico da parte di tanti soggetti siamo riusciti a realizzare eventi di qualità rivolti a un pubblico generalista spaziando dalla musica, ai Talk show fino agli appuntamenti con la attualità e la cronaca, ai Comedy show e agli eventi pensati per i bambini e le famiglie. Nei primi nove anni abbiamo avuti numeri davvero importanti dei quali andiamo orgogliosi ma che non sono venuti a caso. Marco, Alessandro, Massimo, Stefania, Daniele e tanti altri ci hanno dedicato l’anima perché questa rassegna potesse crescere e consolidarsi. Tante realtà come la Regione Toscana, il Comune di Pisa, La Fondazione Pisa e tanti soggetti privati ci hanno sostenuto e non li ringrazieremo mai abbastanza. In questa edizione 2025 il Premio alla Carriera sarà consegnato dall’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini il 25 luglio a Giancarlo Giannini, attore internazionale e grande artista. Un premio a cui teniamo molto e che ha visto negli anni essere consegnato a Marisa Laurito, Giuliana De Sio, Michele Placido, Ornella Muti, Ronn Moss.

Sono 28 gli appuntamenti ad oggi anche se avremo nel corso della stagione delle sorprese che annunceremo strada facendo. Talk show con personaggi importanti e conosciuti al grande pubblico come Alessandro Benvenuti il 18 luglio, Valeria Marini il 8 agosto, Simona Ventura e Ubaldo Pantani il 20 agosto, Giuseppe Signori il 22 agosto , Il Bar Lume il 23 agosto e il 28 agosto Nada nell’ambito del progetto La Toscana delle donne, tutti condotti da Massimo Marini.



Avremo il 13 luglio Leo Bassi , francese, uno dei massimi comici giocolieri attori del mondo. E la comicità e la magia sono un appuntamento importante in questa edizione con Gabriele Puccetti il 26 luglio, il magico Alivernini il 27 luglio, Matteo Cesca e Meme Lucarelli il 1 agosto oltre all’appuntamento del 1 agosto nel quale era prevista la partecipazione di Gianfranco Butinar il grande comico attore cantante e imitatore che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa. A questo amico che è stato con noi

dall’inizio Eliopoli Summer dedicherà comunque la serata con ospiti e contributi legati alla sua figura.

La musica ha poi inaugurato Eliopoli con Timeless e la chiuderà con un DJ SET in piazza il 6 settembre, passando per Pianeta Zero il 11 luglio, 80’s Sunset strip Rock party la sera di Ferragosto, il tributo ai Queen il 30 agosto. Il 2 agosto avremo la Formula Tre con i grandi successi della loro collaborazione con Lucio Battisti. Ospiteremo due edizioni di Notti di Talento con media partner La Nazione e Radio Toscana il 28 giugno e il 12 luglio Appuntamenti con l’attualità quali il 17 luglio alla presenza di Michele Conti sindaco di Pisa e Mario Pardini sindaco di Lucca, il 9 agosto con la Commedia teatrale Occhio alle truffe della compagnia I Dicche curato dall’assessore Gabriella Porcaro, Stardust for the children la consueta rassegna di amanti della BIKE con raccolta fondi a titolo benefico. Il 10 agosto avremo Eliopoli incantata, una serata dedicata agli artisti di strada che invaderanno la piazza dedicata ai piccoli ma anche agli adulti.

“Quest’anno ospitiamo anche una Galleria d’arte denominata SPAZIO LIBECCIO ARTE – afferma l’prganizzazione – gestita dalla collaborazione di artisti e collezionisti pisani e livornesi che sarà aperta tutte le sere dopo le 19 e la piazza ospiterà opere d’arte a cielo aperto nella logica della bellezza e del sostegno alla cultura. Insomma un programma vario e rivolto a tutti, turisti e cittadini sempre in forma libera e gratuita. Tutti gli eventi salvo alcuni iniziano alle ore 22 e si concludono entro la mezzanotte. Ringraziamo chi ci sostiene senza i quali tutto questo non sarebbe possibile Regione Toscana, Comune di Pisa Fondazione Pisa. E i tanti sponsor privati Conad, Cemes, Todisco group, Ecofor service, Geofor, Forti, Pisamo, Farmacie comunali Pisa, Port Authority Pisa, Camera commercio, CNA, Acque, Tirrenica mobilità, Banca Lajatico, Chianti banca, Style drink, Get solution oltre ai negozi e alle attività di Eliopoli shop center”, conclude l’organizzazione.

“Le coinvolgenti iniziative che si tengono sul palco di Eliopoli a Calambrone contribuiscono ad arricchire le serate estive del nostro intero litorale e quindi a presentare una offerta turistica ancora più ampia e variegata degli spettacoli durante tutta la stagione. Anche quest’anno numerosi e prestigiosi saranno gli artisti che saranno presenti a partire dal grande Giancarlo Giannini a cui andremo a conferire il premio alla carriera”, dice Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del Comune di Pisa.

Last modified: Giugno 27, 2025