Successo per gli “ICT Days” dell’Università di Pisa: oltre 400 partecipanti e 91 offerte di lavoro nel settore tecnologico

PISA – Hanno partecipato in 407 tra studenti e neolaureati alle due giornate degli “ICT Days”, tenutesi il 25 e 26 giugno e organizzate dal Career Service dell’Università di Pisa. L’iniziativa è stata pensata per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore dell’Information and Communications Technology. Durante la mattina, le aziende hanno presentato i propri ambiti di attività, illustrando innovazioni e opportunità professionali; il pomeriggio è stato invece dedicato ai colloqui conoscitivi presso gli stand aziendali.

Gli studenti hanno potuto candidarsi a 91 offerte di lavoro – per la maggior parte a tempo indeterminato – rivolte non solo a profili STEM, ma anche economici e umanistici. Le giornate sono state aperte dalla professoressa Chiara Galletti, delegata del rettore per le relazioni con le imprese, e moderate dai docenti responsabili del placement per i Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione e Informatica, rispettivamente i professori Massimo Piotto e Paolo Milazzo.

Secondo la professoressa Galletti, l’ampia partecipazione dimostra quanto l’ICT sia un settore strategico e ben radicato a Pisa, storicamente legato all’Ateneo sin dalla realizzazione della CEP negli anni ’50, il primo calcolatore elettronico italiano. L’offerta formativa nel campo si è ampliata notevolmente, includendo oggi corsi magistrali in Intelligenza Artificiale, Data Science, Cybersecurity e Digital Health. L’Ateneo può inoltre contare sul più importante Green Data Center universitario e su una rete di Cross Lab, laboratori pensati per facilitare la collaborazione tra ricerca accademica e imprese.

Alla manifestazione hanno partecipato 22 aziende: Apparound, CAEN, Crossnection, d-fine, Fortop, ION Group, LogObject AG, Marvell Technology Italy, Move, Nextmind, NTT DATA, Akeron, Extra Red, Garmin Italy Technologies, Iconsulting, London Solutions & Consulting, Microtest, Minsait Cyber, Reply, TurinTech, Vianova e RINA.

