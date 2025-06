Estate Vecchianese 2025, eventi a ingresso libero per tutti i gusti a partire dal 2 luglio. Torna anche il Cinema Sotto le Stelle

Written by admin• 1:08 pm• Pisa, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Vecchiano

VECCHIANO – È tempo di Estate Vecchianese: primo appuntamento il prossimo 2 luglio giugno alle 20.30 in Piazza Pasolini a Vecchiano, con la Milonga Vecchianese sotto le stelle, evento a cura della Proloco Vecchianese in collaborazione con Asd Accademia Internazionale di Tango argentino, che in apertura di serata darà lezioni gratuite di questa specialità di danza a chi lo desidera. Alle 21.30 sarà la volta dell’esibizione dei ballerini e delle ballerine professioniste.

Il cartellone della manifestazione poi proseguirà con un ricco cartellone di eventi che ci condurrà fino alla fine di settembre.

Sponsor ufficiale della manifestazione estiva è Carrozzeria Officina Fratelli Vanni

“Come di consueto, abbiamo messo a punto un programma variegato di eventi di intrattenimento, musica e cultura, che questo anno presenta dei graditi ritorni oltre a delle belle novità, da offrire a tutta la nostra cittadinanza”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.

“Una manifestazione estiva che questo anno vede coinvolte anche molte attività produttive del territorio intente a collaborare con l’amministrazione comunale per offrire serate di intrattenimento a chi vorrà partecipare, con un grandissimo e consueto apporto da parte di tutte le realtà associative locali”, aggiunge la Vice Sindaca e Assessora alle Attività Produttive Elena Campera.

Torna anche per il 2025 il Cinema Sotto le Stelle, dal 4 all’8 agosto presso il Giardino della Torre Civica, realizzato da Alfea Cinematografica, in collaborazione con il Cineclub Arsenale. Anche per quest’anno il Comune di Vecchiano aderisce al MontePisano Art Festival che si svolgerà dal 19 al 31 luglio.

Per quanto riguarda alcune novità dell’edizione 2025, tra le altre, ricordiamo la Cena in Bianco che si svolgerà venerdì 1 agosto in Piazza Pasolini dalle 20.30 con prenotazione obbligatoria, evento a cura della ProLoco di Vecchiano. Venerdì 29 agosto dalle 20 in Piazza Garibaldi sarà la volta del Carnevale Estivo a cura del Comitato Carnevale in collaborazione con il Comitato Palio Rionale Vecchianese. Evento con un ospite d’eccezione martedì 26 agosto alle 21.30 in Piazza Pasolini con Lella Costa in dialogo con Florencia “Donne di Toscana in tour”.

Last modified: Giugno 27, 2025