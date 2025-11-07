Davide Nicola: “La Cremonese ha fatto una grande partita, dovevamo ottenere almeno un punto”

Written by Novembre 7, 2025 11:23 pm Pisa SC

PISA – Il tecnico della Cremonese Davide Nicola analizza la sconfitta ottenuta alla Cetilar Arena contro il Pisa.

Tutte le partite e gli avversari che incontriamo deve vedere la Cremonese lottare fino in fondo. Stasera dovevamo ottenere almeno un punto. La sensazione di tutti è stata quella che nella ripresa, noi potevamo andare in vantaggio ed invece c’è andato il Pisa. Penso che bisogna avere un pò di sana rabbia questa sera, anche se stasera la Cremonese ha fatto una grande partita. Però accettiamo il risultato e anche questo fa parte di un percorso di crescita“.

Il Pisa è una squadra che lotterà per la salvezza come noi, è una squadra tosta che sa indossare vestiti diversi all’occorrenza che ha ben figurato nelle gare precedenti con squadre ben più blasonate“.

