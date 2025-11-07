Alberto Gilardino: “Nel miglior momento della Cremonese abbiamo inflitto il colpo del ko”

Written by Antonio Tognoli• 11:45 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino analizza il primo successo in campionato del Pisa nella massima serie.

“E’ stata una partita equilibrata, nel miglior momento della Cremonese, siamo stati molto bravi a dare il colpo del ko alla partita. Voglio dedicare la vittoria ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato tanto per regalarci una serata come questa“.

“Ho famiglia a Cremona, ci torno spesso, faccio i complimenti a Nicola perchè la Cremonese è una squadra difficile da affrontare, ha vinto in campi importanti. I cambi questa sera hanno fatto la differenza, tutti sono entrati bene e convinti. Vittoria che mi gratifica tanto, sento la vicinanza della società e voglio ringraziare Giuseppe e Giovanni Corrado e Knaster. Questo è molto importante aldilà del risultato. L’ambiente è sempre positivo“.

“Purtroppo Cuadrado ha avuto un problema muscolare e Akinsanmiro spero non si tratti di nulla di grave. Sarebbe una beffa perdere giocatori importanti“

