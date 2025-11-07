Emil Audero: “Non meritavamo di perdere”

Written by Antonio Tognoli• 11:12 pm• Pisa SC

PISA – Emil Audero portiere della Cremonese è sceso in sala stampa a fine gara per commentare la sconfitta dei grigiorossi alla Cetilar Arena.

“Fa piacere che le nostre prestazioni, siano in crescendo, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Dispiace perchè abbiamo preso gol con una giocata che loro provano spesso e che noi sapevamo. Lo spirito di non mollare ci deve essere sempre. Meritavamo qualcosa in più. Magari dovremo lavorare su un aspetto importante, quando andiamo sotto con il risultato, oggi abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Non dimentichiamoci che siamo una neopromossa e dobbiamo mantenere i piedi per terra“.

