Dario Rollo: “Il consiglio comunale torni ad occuparsi dei problemi reali dei cittadini”.

Written by admin• 1:09 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicati stampa del gruppo “Valori e Impegno Civico Dario Rollo“.

«Mi accusano di non capire il ruolo del consiglio comunale. In realtà lo comprendo perfettamente, ed è proprio per rispetto di quella funzione che non posso accettare che venga trasformato in un teatro ideologico». Così Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico, attacca duramente la maggioranza di centrosinistra, accusandola di allontanarsi dai veri bisogni della città per inseguire battaglie simboliche e propagandistiche.

«Mentre i cittadini chiedono risposte su sicurezza, manutenzione stradale, servizi, lavoro e decoro urbano – sottolinea Rollo – la maggioranza presenta mozioni su temi come ‘Rearm Europe’ e usa i canali istituzionali del Comune per fare comunicazione politica sul referendum. È una deriva pericolosa che mina la neutralità delle istituzioni».

Secondo il capogruppo, questi atti non solo ignorano le priorità reali, ma rischiano di snaturare il ruolo del Comune: «La legge già regola chiaramente le modalità di informazione e promozione della partecipazione ai referendum, con strumenti ufficiali e imparziali. Il Comune non deve sostituirsi a queste procedure né prestarsi a fini politici di parte».

Rollo denuncia un evidente tentativo di strumentalizzare le istituzioni per sostenere posizioni politiche della maggioranza: «Lo stesso principio di neutralità che in passato veniva invocato contro altri, oggi viene dimenticato. Ma non ci sono strumentalizzazioni accettabili a seconda di chi le compie: le istituzioni devono restare sempre al di sopra delle parti».

Sulle priorità amministrative, Rollo è netto: «Chi governa questa città sembra aver perso il contatto con la realtà. Trasforma il consiglio in un’arena per battaglie ideologiche, mentre fuori ci sono strade dissestate, famiglie che faticano ad accedere ai servizi, cittadini preoccupati per la sicurezza. E in questo contesto si lanciano slogan vuoti come “più scuole, più ospedali, meno armi”, ignorando che senza sicurezza, ordine e buona amministrazione non si garantiscono nemmeno i servizi essenziali».

In conclusione, il consigliere ribadisce la sua posizione: «I cittadini ci hanno eletto per affrontare problemi concreti, non per assistere a teatrini politici. Chi preferisce mozioni simboliche ai fatti tradisce il proprio mandato. La città non ha bisogno di slogan, ma di amministratori presenti, lucidi e capaci di risolvere i problemi».

Last modified: Giugno 4, 2025