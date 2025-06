Referendum giugno 2025: a Calci i seggi si spostano nella nuova scuola media

Written by admin• 1:08 pm• Attualità, Calci, Politica

CALCI- L’Amministrazione comunale di Calci informa che, a partire dai referendum popolari abrogativi di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, tutte le sezioni elettorali di Calci saranno trasferite definitivamente nel nuovo plesso scolastico “Giunta Pisano”, in Piazzale Piero Angela 1 (la nuova scuola media, vicino al supermercato Coop).

Gli elettori potranno quindi votare in questa sede per tutte le consultazioni future, utilizzando la tessera elettorale già in loro possesso, anche se riporta il vecchio indirizzo dei seggi.

Resta invariato invece il numero di sezione indicato sulla tessera elettorale, che rimane lo stesso per tutti gli aventi diritto al voto.

Giugno 4, 2025