Dario Campera, segretario generale CISL Pisa commenta gli scontri accaduti in centro

Scritto da admin• 6:02 pm• Pisa, Attualità

Le vicende di stamani accadute in pieno centro nel corso di un corteo non autorizzato, ci lasciano perplessi per la risposta sproporzionata data dalle Forze dell’Ordine contro gli studenti che stavano manifestando pro-Palestina.

di Leonardo Miraglia

Il diritto a manifestare è garantito dalla nostra Carta Costituzionale e, a nostro giudizio, da quello che abbiamo appreso e visto il corteo, anche se non autorizzato, non costituiva una grave preoccupazione per l’ordine pubblico: si trattava di studenti, molti dei quali minorenni e non di black bloc!

Unitariamente a CGIL e UIL abbiamo inviato una nota al Prefetto ed al Questore per avere chiarimenti su quanto accaduto.

Il lavoro del personale delle Forze dell’Ordine non è facile, soprattutto in queste situazioni, dove garantire l’ordine pubblico senza ledere i diritti costituzionali non è semplice, ma le azioni che si sono prodotte oggi contro un corteo di studenti non sono giustificabili.

In questo momento, dove tutte le forze democratiche dovrebbero interrogarsi su cosa non è andato nel verso giusto e quindi che cosa fare affinché situazioni del genere non si ripetano, qualcuno plaude le manganellate perché ritiene che l’intenzione degli studenti fosse quella di scatenare il caos e perché gli studenti non sono altro che delinquenti appoggiati dalla sinistra; tutte queste asserzioni ci sembrano narrazioni datate.

Noi possiamo anche non concordare con le motivazioni del corteo, ma il nostro Stato ha il dovere di garantire a tutti di poter esprimere le proprie idee, sempre nei limiti della legalità.

