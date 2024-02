Zambito: al Pronto soccorso per solidarietà agli studenti feriti

Scritto da admin• 6:35 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Senatrice PD Ylenia Zambito.

“La gravità degli eventi accaduti questa mattina a Pisa è senza precedenti. Diversi studenti delle scuole superiori si trovano ora in ospedale a causa delle ferite subite durante le cariche della Polizia. Nel primo pomeriggio, ho fatto visita al pronto soccorso per esprimere la mia solidarietà e vicinanza a loro. Prosegue la nota, in una democrazia, il diritto di manifestare è sacrosanto e protetto dalla Costituzione. Oltre a un’interrogazione che stiamo preparando da presentare al ministro dell’Interno, alle 18 sarò presente al presidio organizzato sotto alla Prefettura di Pisa per difendere questi diritti“, conclude il comunicato.

