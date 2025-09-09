Akinsanmiro: “Il mio ruolo preferito è il centrocampista difensivo”. Maucci: “Un onore essere qui”

Written by admin• 8:32 pm• Pisa SC

PISA – Durante il Media Day organizzato dal Pisa Sporting Club si sono raccontati nella Sala Stampa “Passaponti” della Cetilar Arena Ebenezer Akinsanmiro centrocampista ex Samp e il giovane attaccante Giacomo Maucci.

di Giovanni Manenti

“Rispetto alla passata stagione ho potuto comprendere quanto sia importante vincere una partita per poter mutare l’andamento di una intera stagione” afferma Akinsanmiro “Il mio ruolo preferito è quello di centrocampista difensivo, anche se con diversi allenatori sono stato impiegato anche in altri ruolo più offensivi“, conclude l’ex giocatore della Sampdoria di proprietà dell’Inter.

“Per me è già una grande soddisfazione aver potuto svolgere la preparazione con una squadra di Serie A assieme a molti giocatori affermati, avendo anche accettato il trasferimento al Pisa per la politica societaria di investire sui giovani“, afferma Giacomo Maucci. “Sono soddisfatto di essere stato inserito dal mister nelle amichevoli estive con l’obiettivo stagionale di migliorare allenamento dopo allenamento per avere la possibilità di debuttare in Serie A e ritagliarmi più spezzoni di partita possibili“, conclude Maucci.

