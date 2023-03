Dal 22 Aprile al via il Progetto Camminamento di San Michele

Scritto da admin• 4:25 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – Dal 22 aprile prossimo per quanto riguarda Pisa e nei giorni successivi per altri Comuni della nostra Provincia, si svolgerà una parte del percorso del Camminamento di San Michele, un Progetto a carattere europeo che ripercorre a piedi i luoghi storicamente legati al culto del Santo e che, per ciò che concerne l’Italia, parte dal Moncenisio e dalla Sacra di San Michele in val di Susa per concludersi alla Grotta di Monte Sant’Angelo sul Gargano, percorso già intrapreso nel periodo intercorrente fra il giugno 2021 ed inizio maggio 2022, ma che aveva “saltato” il tratto pisano.

di Giovanni Manenti

Adesso, viceversa, grazie all’impegno del Comitato Promotore San Michele Cammino dei Cammini ETS e con l’aiuto di altri amici, tale percorso è stato completato con il nuovo tracciato che, partendo da Lucca, tocca i diversi Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Casciana-Lari, Terricciola, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Volterra, Pomarance e Castelnuovo val di Cecina ed è stato illustrato agli Organi di Informazione nel corso di una Conferenza Stampa svoltasi presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini, del Presidente del Comitato Promotore San Michele Cammino dei Cammini Sandro Vannucci (nonché Vicepresidente del “Réseau Européen, des Sites e des Chemins de St. Michel”), di Federico Eligi in rappresentanza della Regione Toscana e di Antonio Schena, Presidente del Comitato San Michele di Pisa.

In relazione a tale iniziativa, il citato Sandro Vannucci, nonché volto noto della RAI per la conduzione del programma “Linea Verde”, ha così commentato: “seguo questo progetto oramai da anni e siamo arrivati a percorrerlo tutto l’anno scorso, per ciò che concerne il nostro Paese, dal Moncenisio sino al Gargano passando per Roma, mancando però il tratto fra Lucca e Volterra, che viceversa viene completato quest’anno attraverso l’iniziativa presentata stamattina a Palazzo Gambacorti grazie all’aiuto fornitoci dall’Assessore Paolo Pesciatini, così che mi sento in dovere di rivolgere un invito a tutte le persone presenti sul territorio interessato dal percorso a compiere assieme a noi questo cammino, ivi compresi coloro che, colpiti da disabilità e che non penserebbero mai di poter fare una camminata in mezzo ad un bosco o qualcosa del genere, al contrario sono i ben accetti nel nostro gruppo, sull’esempio di Matteo Gamerro che è un soggetto di una grande forza d’animo nonostante sia affetto da una sclerosi multipla che lo tiene inchiodato ad una carrozzina, tanto da divenire lui stesso una spinta per tutti in questo straordinario cammino“.

Chiamato in causa, l’Assessore Paolo Pesciatini tiene a sottolineare: “Questa iniziativa rappresenti un’occasione importante per la nostra città al fine di conoscerla in tutti i suoi aspetti e le sue forme, così che il cammino di San Michele consente di percorrere e visitare quei luoghi che solitamente non sono all’interno dei consueti itinerari turistici, basti pensare all’importanza della Chiesa di San Michele degli Scalzi con l’altra Torre Pendente cittadina, al pari della Chiesa di San Michele in Borgo ed alle opere che sono presenti all’interno del Museo di San Matteo. Non vanno però dimenticati“, conclude Pesciatini, “i valori che implica questo percorso, vale a dire della solidarietà, dell’inclusione e dell’accessibilità, si pensi ad esempio che Matteo Gamerro sarà ancora una volta uno dei protagonisti del cammino, ricordando altresì il valore simbolico ed archetipico che è proprio di questo percorso, nel senso che si presenta sotto il profilo dell’impegno contro il male rappresentando un significato importante soprattutto per i tempi che viviamo, divenendo un invito a riscoprire la dimensione umana di “essere finiti che tendono all’infinito” e del resto ciò si identifica perfettamente nella figura di San Michele“.

