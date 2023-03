Scritto da admin• 1:13 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Cosenza-Pisa in programma sabato 1 aprile (ore 14) e valida per la 31° giornata del campionato Serie BKT a Marco Guida di Torre Annunziata.



Il direttore di gara sarà assistito da Mauro Vivenzi di Brescia e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Il Quarto Ufficiale sarà Maria Marotta di Sapri. VAR Giovanni Ayroldi di Molfetta. AVAR Giacomo Camplone di Pescara.

Last modified: Marzo 29, 2023