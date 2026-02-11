Da Santiago del Cile a Pisa: Loyola, qualità e sostanza per il nuovo centrocampo nerazzurro

Written by admin• 3:57 pm• Pisa SC



PISA – Da Santiago del Cile alle rive dell’Arno. Il Pisa guarda al Sud America per rinforzare il proprio centrocampo e individua in Felipe Loyola un profilo capace di coniugare presente e prospettiva. Duttilità, corsa e intelligenza tattica: sono queste le caratteristiche che hanno convinto il club nerazzurro a puntare sul centrocampista cileno.

Loyola cresce nel vivaio del Colo-Colo e nel 2020 debutta tra i professionisti con l’Arturo Fernández Vial, contribuendo alla vittoria della Segunda División cilena. Anche nelle stagioni più complicate, come quella della retrocessione del club, si distingue per continuità e spirito di sacrificio. Nel 2023 arriva la consacrazione all’Huachipato, in Primera División, dove trova spazio e maturità, attirando l’attenzione della nazionale cilena, con cui colleziona 16 presenze. Il passaggio all’Independiente, nel 2024, rappresenta un ulteriore salto di qualità.

during Hellas Verona FC vs Pisa Sporting Club, 24° Serie A Enilive 2025-26 game at Marcantonio Bentegodi stadium in Verona (VR), Italy, on February 06, 2026. (Photo by Davide Casentini)

In Argentina Loyola diventa uno dei centrocampisti più affidabili del panorama sudamericano: 62 presenze, 11 gol e 7 assist, numeri che spingono il Pisa ad affondare il colpo. Dal punto di vista tecnico, Loyola è un centrocampista moderno: 1,77 di altezza, destro naturale, può agire da mediano o da esterno di centrocampo. Non è un giocatore appariscente, ma fondamentale per gli equilibri della squadra. Corre, copre il campo e accompagna l’azione con intelligenza, offrendo anche una discreta capacità di inserimento senza palla, qualità finora mancata al centrocampo nerazzurro.



I dettagli dell’operazione

L’operazione potrebbe raggiungere un valore complessivo di 11,5 milioni di euro. Il Pisa ha impostato l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto:

1,3 milioni di euro per il prestito iniziale

bonus di 200 mila euro dopo le prime tre presenze

obbligo di riscatto dopo cinque partite giocate

riscatto diluito in più anni per 7 milioni di euro per il 70% del cartellino

Il restante 30% resterà all’Independiente, con possibilità di acquisto in un secondo momento.



Come può utilizzarlo Hiljemark. Nel nuovo corso tecnico, Loyola rappresenta una risorsa importante. Nel 3-5-2, può agire da mezzala di equilibrio, capace di collegare i reparti e inserirsi negli spazi. In alternativa, può garantire copertura e ordine anche davanti alla difesa. Rispetto a Aebischer, offre maggiore dinamismo e propensione all’inserimento; rispetto a Piccinini, più ordine tattico e gestione delle transizioni. Un profilo completo, già pronto per il campionato italiano, che può diventare uno degli uomini chiave del Pisa nella corsa salvezza. Un investimento ragionato, pensato per dare solidità oggi e continuità domani.

