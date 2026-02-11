Forlì vs Pontedera, quante ultime spiagge possono ancora essere raggiunte?

Written by Leonardo Miraglia• 3:53 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa — Giovedì 12 febbraio il Pontedera affronterà il Forlì al Tullo Morgagni dalle 18.

La gara sarà un’ennesima ultima spiaggia, per usare un eufemismo, dato che il Forlì è una compagine di bassa classifica e perciò, probabilmente, abbordabile dai pontederesi.

queste le parole di mister Banchieri alla vigilia dell’incontro: “Per salvarci dobbiamo vincere e dare continuità ai risultati. Contro la Ternana ho visto una squadra mai doma e quella deve essere la base anche per la partita di Forlì e per le successive. Affrontiamo una squadra organizzata e ben allenata: servirà gestire bene i carichi durante la gara e scegliere con attenzione chi può garantire intensità per 90 minuti. Giocheremo anche per Sy e Corradini. Crediamo tutti nel raggiungimento della salvezza, sostenuti dalla società e dai tifosi, che anche domenica hanno applaudito la squadra”.

