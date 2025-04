Da Pasqua al 1° maggio: tante opportunità per vivere la natura nel Parco di San Rossore

Written by admin• 2:59 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Dalle spiagge naturali di Marina di Vecchiano e della Lecciona, alle foreste di San Rossore e Coltano, fino al lago di Massaciuccoli: la primavera è il momento perfetto per scoprire la bellezza del Parco, un luogo che si risveglia e offre molteplici esperienze all’insegna della natura e del rispetto ambientale. “In questo periodo, da Pasqua al 25 aprile e fino al 1° maggio, ci sono tantissime occasioni per vivere il parco in modo consapevole e rigenerante”, commenta il Presidente del Parco, Lorenzo Bani.

Barbecue e regole per una festa sicura

In occasione delle festività, come Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio, a San Rossore sono attese migliaia di visitatori, molti dei quali per il tradizionale barbecue. Sono disponibili quattro aree attrezzate con barriere frangivento, e in via eccezionale, per questi giorni di maggiore affluenza, sarà consentito fare grigliate anche nel prato del rondò di Cascine Vecchie, lato ovest. È fondamentale portare i propri bracieri sollevati da terra e osservare alcune semplici regole di sicurezza: avere sempre a disposizione acqua per spegnere le braci e smaltire correttamente le ceneri, evitando di gettarle nei cassonetti per prevenire incendi.

Una task force ambientale, composta dalle Guardie del Parco, dai Carabinieri Forestali e dai Volontari del Parco, garantirà il rispetto delle regole. I visitatori sono invitati a non abbandonare rifiuti, tenere i cani al guinzaglio, rimanere nei sentieri segnalati e nelle aree accessibili.

Escursioni per tutti i gusti

L’ex Tenuta Presidenziale di San Rossore è ideale per passeggiate e trekking. L’area, aperta dalle 7.30 alle 19.30, è visitabile autonomamente su circa 2.000 ettari, con la parte restante accessibile solo con guide ambientali. Diverse escursioni sono in programma durante le festività, come il trekking fino alla spiaggia del Gombo (20, 21, 25, 27 aprile, 1 e 4 maggio), a cura delle guide Vadoevedo e Azimut Treks. Il 27 aprile è in programma anche un bike trekking con le guide di Verde Salmastro.

Per chi preferisce scoprire il parco su due ruote, il centro visite di San Rossore organizza visite in bicicletta, in trenino e in battello. Le visite a cavallo, ideali per chi vuole vivere la natura da vicino, sono proposte da Equitiamo per principianti ed esperti.

Scoperte sul lago di Massaciuccoli e nella Macchia Lucchese

Anche sul versante settentrionale, da Vecchiano a Massarosa e Viareggio, le iniziative non mancano. A Massaciuccoli, la Brilla è un ottimo punto di partenza per conoscere la storia del parco, ammirando i macchinari per la brillatura del riso e la collezione ornitologica Gragnani-Rontani. Sono anche previsti tre appuntamenti con le guide di Verde Salmastro: il 18 aprile un’escursione panoramica a Compignano, il 19 aprile trekking a Bocca di Serchio e il 21 aprile Pasquetta nel bosco incantato della Tenuta Salviati.

L’Oasi Lipu a Massaciuccoli propone escursioni in barca e canoe sul lago, con due escursioni speciali: il 20 aprile nella Macchia Lucchese, e il 21 aprile e 1° maggio nel Bosco di Migliarino, un’oasi di biodiversità.

Appuntamenti speciali e tradizioni locali

Per l’anniversario della Liberazione, il 25 aprile, Legambiente Versilia organizza un’escursione storica nella Macchia Lucchese, alla scoperta del “Fortino” della pineta di Levante. Non mancano anche eventi culturali, come il raduno delle Vele Classiche di Puccini, il 26 e 27 aprile, un evento unico sulle acque del lago di Massaciuccoli, a cura del Circolo Velico Torre del Lago Puccini.

In questo periodo primaverile, il Parco offre occasioni per tutti: escursioni, attività all’aria aperta e tante iniziative per godere della bellezza e della biodiversità che il nostro territorio ha da offrire.

