Centri Estivi 2025 a Pisa: avviso per il convenzionamento con le associazioni del Terzo Settore

PISA- Il Comune di Pisa ha reso pubblico l’avviso per il convenzionamento con le associazioni del terzo settore, finalizzato alla realizzazione dei centri estivi 2025 destinati a bambini e adolescenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni e residenti a Pisa.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è offrire un’ampia gamma di attività educative, ludiche, sportive e laboratoriali durante il periodo estivo, promosse dalle associazioni del terzo settore sul territorio comunale, garantendo la massima inclusione possibile. Un’attenzione particolare sarà riservata ai bambini provenienti da famiglie in difficoltà economico-sociale e a quelli con disabilità.

Per sostenere la realizzazione dei centri estivi, l’Amministrazione comunale ha stanziato un totale di 127.000 euro, che sarà distribuito alle associazioni selezionate tramite bando a titolo di contributo per le spese. Inoltre, il Comune metterà a disposizione delle associazioni alcune strutture scolastiche comunali e il servizio di scuolabus per il trasporto dei bambini. Le scuole attualmente disponibili, salvo interventi di manutenzione non programmati, sono: la scuola dell’infanzia Betti, la scuola dell’infanzia Galilei, la scuola dell’infanzia Montebianco, la scuola primaria Lorenzini, la scuola primaria Baracca e la scuola primaria Moretti. Le associazioni che gestiranno i centri estivi per i bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni potranno inoltre richiedere l’uso di 5 scuolabus comunali per facilitare il trasporto.

“Grazie al lavoro instancabile degli uffici – ha dichiarato l’assessore alla scuola e ai servizi educativi Riccardo Buscemi – accanto all’estensione dell’apertura degli asili nido a luglio per i bambini da 0 a 3 anni, offriamo anche servizi per la fascia di età 3-14 anni, a ulteriore conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale verso le famiglie e le esigenze dei genitori.“

L’avviso pubblico, con tutte le informazioni dettagliate e la modulistica, è disponibile per la consultazione e il download sul sito web del Comune di Pisa all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/Servizi/Campi-solari. Le organizzazioni interessate (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, imprese sociali e fondazioni) possono presentare la loro domanda, completa di tutti gli allegati, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it entro e non oltre mercoledì 30 aprile. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email campisolari@comune.pisa.it o chiamare i numeri 050.910711, 719, 767, 705.

