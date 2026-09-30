Da Ortoflorovivaistica Falorni è tutto pronto per accogliere la stagione autunno/inverno

Written by Redazione• 12:31 pm• Redazionale aziende

SAN GIULIANO TERME – Per i fiori e le piantine da orto, settembre è un mese di transizione: ad ogni cambio stagione, cambiano le semine e i raccolti, ma l’Ortoflorovivaistica Falorni non si ferma mai, restando sempre disponibile per i vostri “acquisti verdi”.

di Melania Pulizzi

Nell’attesa di raccogliere le ultime verdure, seminate a luglio, le piantine che, i più appassionati, possono continuare a seminare nel proprio orto fino a novembre, sono principalmente i cavoli, le insalate, le bietole, gli spinaci, le cipolle, l’aglio, le carote, il sedano, i carciofi e le immancabili spezie aromatiche come il rosmarino, la salvia, il timo e il prezzemolo. Sempre presenti gli alberi da frutto, come kiwi, kaki, meli, peri, noccioli, gelsi, castagni, noci, melograni, fichi, albicocchi e peschi; ma anche viti, olivi, agrumi e le piante da siepe.

Per chi ama il pollice verde e ha la passione di seminare, coltivare e raccogliere i frutti del proprio orto, oppure se si è un’azienda agricola specializzata in colture e rivendita nella grande distribuzione, da Ortoflorovivaistica Falorni è possibile trovare, anche nel periodo invernale, tutto ciò che occorre per seguire le coltivazioni stagione dopo stagione, come una volta.

Il reperimento dei semi e dei fiori, da ditte italiane e multinazionali d’eccellenza, più l’attento metodo di semina delle piantine, eseguito con estrema cura e precisione da operai specializzati, è il connubio perfetto che da oltre 70 anni rende Ortoflorovivaistica Falorni un punto di riferimento nel settore.

Immancabile anche la rivendita di fiori che, seppur in maniera più limitata nella stagione estiva, resta sempre molto rifornita per continuare ad abbellire balconi riparati oppure per ricreare nella propria casa o posto di lavoro, piccoli angoli verdi con piante da interno. Poi, con l’inizio dei primi freddi, immancabili saranno i ciclamini, le viole, le pansé e i crisantemi, molto richiesti per la ricorrenza di Ognissanti; a seguire le stelle di Natale e gli abeti, prenotatili e disponibili a partire da metà novembre. A grande richiesta torneranno le due tipologie di abete che hanno riscosso più successo, quello argentato e quello rosso, diversi, ma entrambi molto suggestivi per la loro bellezza. Confezioni regalo e qualche articolo di oggettistica, andranno a perfezionare l’impeccabile servizio di Ortoflorovivaistica Falorni, per i vostri pensieri più sentiti.

Qualche informazione utile:

Per saperne di più sulla storia e la metodologia di semina dell’Ortoflorovivaistica Falorni, potete leggere qui l’intervista fatta a Genni Falorni, addetta all’amministrazione dell’Azienda; mentre per i vostri acquisti, potete recarvi direttamente in negozio oppure consultare il loro catalogo online e prenotare direttamente da casa in tutta comodità, dal sito ufficiale https://www.pisashop-falorniortoflorovivaistica.it/ per poi ritirare tutto presso il loro punto vendita in Via Calcesana n°289, tra le frazioni di Mezzana e Colignola, nel Comune di San Giuliano Terme, in Provincia di Pisa.

Last modified: Settembre 30, 2026